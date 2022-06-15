Kayıp 2 gencin cesedi 24 metrelik su kuyusundan çıkarıldı
Denizli'de günlerdir haber alınamayan 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gencin cesedi 24 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İsmail Yalçın 19, Hasan Akköse 17 yaşındaydı. 9 Haziran akşamı bir otomobille evlerinden ayrıldılar.
Yakınları haber alamayınca jandarmaya başvurdu. Çok geçmeden gençlerin cinayete kurban gittiği anlaşıldı.
Faillere, cep telefonu kayıtlarından ulaşıldı. Bir şüpheli cinayeti itiraf etti.
24 metre derinlikteki su kuyusuna atılan 2 gencin cansız bedenine ulaşmak kolay olmadı.
Cenazeler, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kan donduran cinayetin ayrıntıları da netleşmeye başladı.
Cinayeti itiraf eden şüpheli M.A., maktullerle arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığını söyledi.
2 gencin öldürüldükten bir gün sonra yakılarak kuyuya atıldığı, üzerlerine taş ve toprak döküldüğü belirtildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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