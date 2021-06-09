Kimler aşı oldu, sıra hangi gruplarda?

Aşılama programına yeni gruplar ekleniyor. Birinci ve ikinci gruptakilerin aşılaması neredeyse tamamlanmak üzere. "Sırada hangi gruplar var?" sorusu da merak ediliyor. İşte aşı uygulanacak gruplar ve son gelişmeler...

GÜNDEM 09.06.2021, 11:53 09.06.2021, 12:19
Kimler aşı oldu, sıra hangi gruplarda?

Dünyayı saran koronavirüs kabusuna karşı en büyük silah aşı. Türkiye de aşılama çalışmalarını en hızlı yürüten ülkelerin başında geliyor. Koronavirüse karşı geliştirilen aşı, ağır hastalıktan koruyor, virüsün bulaşıcılığını en aza indiriyor. Maske, sosyal mesafe ve temizliğin etkisiyle aşının koruyuculuğu daha da artıyor.

Planlanan aşı takvimi 4 aşamadan oluşuyor. Risk durumuna göre belirlenen takvimde 3. aşamaya geçilmesine kısa bir süre kaldı. Aşı programına her gün yeni grupların dahil edilmesiyle nüfusun büyük bölümünün aşılanması planlanıyor.

İlk aşıyı Sağlık Bakanı Koca oldu

Türkiye’de ilk aşıyı 13 Ocak’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Kameralar karşısında geçen Bakan Koca, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısını Ankara Şehir Hastanesinde Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte yaptırdı.

Yeni dönemin ilk günü başladı

Bakan Koca, “Bugün bizi bir yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisini durdurmak üzere başlattığımız yeni bir dönemin ilk günüdür” sözleriyle yeni bir başlangıcın da mesajını verdi.

Sağlık ordusu aşıda öncelikli

Tarihler 14 Ocak'ı gösterdiğinde ise artık Türkiye'de aşılama programı resmen başladı.

İlk olarak koronavirüse karşı en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarının aşılanmasına geçildi. Yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli virüse karşı mücadelede aşılandı. İlk etapta Çin'den Sinovac aşısı 28 gün arayla sağlık ordusuna yapıldı.

Koronavirüs geçirenlere ise antikor seviyelerine bağlı olarak 6 ay sonra aşılama yapılıyor. 

Sağlık Bakanlığının aşı programında sağlık kurumunda çalışanlar, tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil olmak üzere eczane çalışanları da bulunuyor.

65 yaş üstüne aşılama

Sağlık çalışanlarının aşı programı devam ederken 65 yaş üstü kişilerin aşı çalışması 12 Şubat'ta başladı. Kademeli olarak 70 yaş üzeri kişilerin aşı uygulaması hızla devam etti.

65 yaş üzerindeki kişilerde aşılamanın etkisi görüldü. 1 Ocak'ta yüzde 17,7 olan pozitiflik oranı 18 Mayıs tarihinde yüzde 8,2'ye kadar düştü.

Sağlık ordusu bu süreçte kar-kış demeden 65 yaş üstü ve evlerinden çıkamayan kişilere aşı yapmaya gitti.

Bu grupta 65 yaş üzerindeki vatandaşlara ek olarak engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar da eklendi.

90 yaş üstü kişiler başta olmak üzere sırayla 85-89 yaş arası bireyler aşılarını oldu. Sıralama 65 yaşa kadar kademeli olarak devam etti.

Aşılamada ikinci gruba geçildi

Aşı takvimi planladığı gibi uygulandı, ilk gruptaki kişilerin aşılaması tamamlandı. Sıradaki grup hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerdi.

Bu grupta Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevdeki kişiler, zabıta ve özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü, taşımacılık sektöründe çalışanlar ve 50 yaşa kadar olan bireyler yer alıyor.

Belirlenen sektörlerde çalışanların aşılaması hızla devam ediyor.

Yaz aylarında aşılamada vites artırılacak

1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başladı. Haziran ayında yeni gelecek aşılarla birlikte 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor. Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz" dedi.

Müzisyenler ve öğretim üyeleri aşılanıyor

Fahrettin Koca 8 Haziran itibarıyla aşı programına yeni grupların da dahil edildiğini duyurdu.

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile üniversitede görevli öğretim üyeleri ve personel bugünden itibaren aşılanmaya başlayacak.

Bakan Koca, "Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin" mesajını verdi.

Eylülde yüz yüze eğitimin başlanması amacıyla da üniversitelerde aşı takviminin hızlı bir şekilde yürütüleceğini belirten Koca, "Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz" paylaşımını yaptı.

Üniversite öğrencileri 13 Eylül'e kadar aşılanacak

Bakan Koca sosyal medya hesabından üniversite öğrencileri için de aşı programının hızla devam edeceğini söyledi. Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak" diyerek üniversite öğrencilerine seslendi.

Bazı hastalığı onlar programa eklendi

Aşıda öncelikli gruplar arasına şeker, tansiyon, böbrek ve kalp hastaları da eklendi. Bu risk grubunda olanlar da randevularını alarak aşılarını yaptırabilecek.

3 ve 4'üncü aşamaya yakında geçilecek

Sağlık Bakanlığının aşı takviminde 3'ncü ve 4'ncü kısımdaki kişilerin de aşılanması yaz aylarında devam edecek.

3'üncü grupta 49 yaşından başlayarak 18 yaşa kadar olan kişiler yer alıyor. Öncelikli olarak bu grupta kronik rahatsızlığı olan kişilerin aşılaması yapılacak. Daha sonra diğer bireylerin aşılamasına devam edilecek.

4'üncü grupta ise aşılanması sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayan kişiler var. Bu kişiler de sıraları yeniden geldiğinde randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevusu 8 aşamada yapılıyor. Sırası gelen gruplar başvurabiliyor.

Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazarak gönderiyor.

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabiliyor. Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.

Aşı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün.

Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek.

BioNTech aşısını aile hekimleri de yapacak

BioNTech aşısı bugüne kadar saklama koşulları ve olası yan etkilerine karşın sadece hastanelerde yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde BioNTech aşılarına erişimin kolaylaştığının müjdesini verdi.

Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz" duyurusunu yaptı.

Aşılamada 32 milyona doğru

Sağlık Bakanlığı, kaç kişinin aşı olduğunu covid19asi.saglik.gov.tr adresinden anlık paylaşıyor. Buna göre Türkiye'de 31 milyon 559 bin kişiye aşı yapıldı.

18 milyon 217 bin kişiye ilk doz aşısı vurulurken, 13 milyon 342 bin kişiye ikinci doz aşısı uygulandı.

Vefat sayısı düşüyor

Türkiye'de 8 Haziran itibarıyla son 24 saatte 225 bin 527 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 557 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin COVID-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.

#Türkiye #aşı #koronavirüs #Ankara #Fahrettin Altun #AksuTV #AksuTVHaber
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