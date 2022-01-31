Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Konya'nın Meram ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
GÜNDEM 31.01.2022, 13:07
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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