Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğüne baskın: 12 kişiye 37 bin lira ceza
Ardahan'da koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğüne baskın yapıldı. Düğünde bulunan 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza kesildi. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğün de sonlandırıldı.
GÜNDEM 28.09.2020, 16:17 28.09.2020, 16:55
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Ardahan'ın Göle ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirlerine uyulmadan düğün yapıldığı ihbarını aldı.
İlçe merkezindeki sokak düğününe giden ekipler, onlarca kişinin el ele tutuşarak, halay çektiğini gördü.
Ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünü sonlandırdı.
Düğünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kurallara uymayan 12 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince; toplam 37 bin 800 TL idari para cezası kesildi.
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