Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi

Eğitim politikalarının bel kemiğini oluşturan Milli Eğitim Şûrası önceki gün tamamlandı. Şûrada eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için önerilen toplam 128 madde kabul edildi. Kabul edilen önerilerden biri de bir lise öğrencisine aitti. Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi İsmet Çağrı Kızılağıl'ın söz alarak önerisini dile getirmesi, genel kurulda renkli görüntülere sahne oldu.

"ÖĞRENCİLERE VERGİ İNDİRİMİ GİBİ OLUMLU DURUMLAR SAĞLANMALI"

Öğrenci Kızılağıl, "Bilgisayar, tablet gibi teknolojik aletlerde öğrencilere vergi indirimi gibi olumlu durumlar sağlanmalıdır" şeklindeki teklifini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, genel kurula sundu ve öğrencinin önerisi oy birliği ile kabul edildi. Böylelikle şûra tarihinde ilk kez bir öğrencinin önerisi de kabul edildi ve hayata geçirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çalışılacak.

"OYLANIP KABUL EDİLİNCE ÇOK MUTLU OLDUM"

Kızılağıl, 6 arkadaş olarak şûraya katıldıklarını belirtip "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak konusunda neler yapılabileceğini çok düşünmüştüm. Teknoloji artık eğitimin vazgeçilmez bir parçası. Yüksek gelirli aileler çocuklarına tablet, bilgisayar alabiliyor ama düşük gelirli aileler için bu zor bir şey. Bu sıkıntıyı uzaktan eğitim döneminde de gördük. Öğrenciler için bu cihazlarda bir vergi indirimi yapılabilir diye düşündüm. Bu öneriyi de genel kurulda dile getirdim. Bakan bey de oradaydı. Oylanıp kabul edilince çok mutlu oldum, çok sevindim" dedi.

GENEL KURULDA EN ÇOK OY BİRLİĞİ ALAN MADDE OLDU

Lise öğrencisi Kızılağıl'ın önerisi genel kurulda en çok oy birliği alan madde de oldu. Süreci takip edeceğini söyleyen Kızılağıl "Önümüzdeki günlerde Talim Terbiye Kurulu Başkanımızla da görüşebiliriz. Ben bu önerinin hayata geçeceğine inanıyorum. Hayata geçerse eminim Türkiye'deki yüzlerce öğrenci çok mutlu olacaktır" diye konuştu.

"SELÇUK BAYRAKTAR'I ÖRNEK ALIYORUM"

Sabah'ın haberine göre en büyük hayalinin mühendis olmak olduğunu söyleyen Kızılağıl "Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyorum. Mühendis olup ülkeme en iyi hizmetleri vermek istiyorum. Ben aynı zamanda şiir de yazıyorum. Genellikle epik şiirler. Vatan ve millet sevgisi üzerine. Şiir yazmayı da okumayı da çok seviyorum. Çok yönlü bir Türk genci olmak için çalışıyorum. İleride mühendis olduğumda eğer gerekirse siyasete de girmek isterim" dedi.