Lisede silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Michigan eyaletindeki bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
GÜNDEM 01.12.2021, 09:38
ABD’nin Michigan eyaletindeki bir okulda silahlı saldırı dehşeti yaşandı.
Eyalete bağlı Detroit kentinin banliyö bölgesinde yer alan Oxford Lisesi’nde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Oakland County Şerif Ofisi şerif yardımcısı Michael McCabe, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.
ZANLI 15 YAŞINDA
Zanlının gözaltına alındığını ifade eden McCabe, lise ikinci sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirtti. Silahın ele geçirildiğini aktaran McCabe, okuldaki öğrencilerin ve personelin tahliye edildiğini kaydetti.
Olay yerinde çok sayıda polis ve SWAT ekibi çalışmalarını sürdürüyor.
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