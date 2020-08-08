Lübnan'ın ticari faaliyetlerine Türkiye'den büyük destek!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Beyrut Limanı'nın yeniden inşasına kadar Mersin limanımız Lübnan'ın hizmetinde olacak." dedi.

GÜNDEM 08.08.2020, 11:55
17
Lübnan'ın ticari faaliyetlerine Türkiye'den büyük destek!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunacakları Beyrut'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hassan Diyab ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Beyrut'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Türkiye sonuna kadar Lübnan halkının yanındadır. Lübnan halkına başsağlığı dileklerimizi iletmek üzere buradayız.

"Tıbbi yardım malzemeleri ve solunum cihazları ile birlikte geldik"

Biz ilk andan itibaren Türkiye olarak, arama kurtarma ekipleriyle Beyrut limanı'nda çalışmalara başladık ve ekipler çalışmalarına devam ediyorlar. Sahra hastanesi, AFAD, Kızılay ve TİKA'nın 400 tonluk yırdımı ve STK'ların yardımları ile Lübnan'da olduk. Bugün de tıbbi yardım malzemeleri ve solunum cihazları ile birlikte geldik.

İlave ne tür desteklerde bulunabileceğimiz ile ilgili tekliflerimizi ilettik. Bunların arasında daha fazla, gıda ve tıbbi yardımlarda bulunabileceğimizi belirttik. 

160 kişinin vefat ettiğini 5 binden fazla kişinin yaralandığını ve 1 milyondan fazla insanın etkilendiğini biliyoruz. Patlamadan 125 kilometre mesafede olan bir yerin bile camlarının kırıldığını biliyoruz. İnşaat malzemesi ihtiyacı olduğunu biliyoruz bununla ilgili yardımlarımızı teklif ettik. Türkiye olarak her türlü yardımda bulunabileceğimizi teklif ettik.

"Mersin Limanı Lübnan'ın hizmetindedir"

Çok ciddi şekilde zarar gören Lübnan Beyrut Limanı'nın tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar hazır olduğunu belirttik. Son olarak da Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği özellikle Beyrut Limanı'nda bu sürecin geçişine kadar yeniden inşasına kadar Mersin limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, hem gümrükleme hem de depolama hizmetinde olacağını bunun için hazır olduğumuzu ifade ettik.

Türkiye'nin tüm hastaneleri ve hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir.

Biz sonuna kadar Lübnan'ın yanındayız. Lübnan'ın yalnız olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz, komşusu olarak kardeşi olarak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi görüşmelerin ardından patlamanın meydana geldiği limanı da ziyaret ederek AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince yardım çalışmaları yürütülen bölgede incelemelerde bulunacak.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Valisi Mervan Abbud da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.

#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay #patlama #Lübnan #Beyrut
Yorumlar (0)
34°
açık
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
İmsak 04:03
Güneş 05:35
Öğle 12:43
İkindi 16:30
Akşam 19:41
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25