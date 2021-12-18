Mehmet Demircioğlu’na üst düzey görev!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bünyesinde yer alan Genel Müdürlüklere yapılan atamalara göre, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Mehmet Demircioğlu atandı.
GÜNDEM 18.12.2021, 14:34 18.12.2021, 14:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Mehmet Demircioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Aksu TV ailesi olarak bizler de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Demircioğlu’na yeni görevinde başarılar diliyoruz.
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