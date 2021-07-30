Mersin'de çivi fabrikasında yangın
Mersin'de çivi fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
GÜNDEM 30.07.2021, 17:14
Mersin'de çivi üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) çivi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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