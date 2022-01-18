Meteoroloji uyardı!

Yoğun kar yağışı uyarısında bulunan Metetoroloji, bazı bölgeler için de çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Açıklamada, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor." denildi.

Doğu Anadolu’nun batısında beklenen yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesinin batı kesimlerinde hava bulutlu, doğu kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak.