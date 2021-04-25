MHP’li Aycan: Sağlık çalışanlarını korumamız lazım

Sağlık çalışanlarının doğru çalıştırılması tavsiyesinde bulunan Aycan, “İş yükünün üzerine birde Covid-19 salgını hele hele bugünlerde çok yüksek rakamlara ulaştık. Buda ek bir yük getirdi personelin üzerine yoğun bakımda bir hemşire en fazla 2 yatağa bakması lazım. Ona göre de planlama yapmak lazım. Bu konuları sürekli mecliste dile getiriyorum. Bana göre şu yapılabilir, sağlık personelini rahatlatmak için daha çok vardiyalı çalışılabilir. Yükü azaltmak için vardiyaları artırabiliriz. 6’şar saat veya 4’der saat çalıştırılabiliriz. Çünkü sağlık personelinde tükenmişliğine sebep olmamak lazım, yükünü azaltmak lazım. Bu arada ayrılanlar oldu, hasta olanlar var. Bu sağlık personelinin yerine de mutlaka yeni personel alınarak, sağlık personelinin yükünü azaltmak gerekiyor. En azından Covid-19 salgını nedeniyle eğer kadro müsait değilse bile geçici personel alınarak bu yük azaltılabilir. Bunu söylüyoruz, bunu sürekli dile getiriyoruz. Her kurumda esnek mesai var, her kurumda mesai saatleri azaltıldı ama sağlık personelinin yükü arttı. O yükü azaltmak için mutlaka yeni personel alımı ve bunun yanında da vardiyaların artırılması, çalışma saatlerinin kısaltılmasını önerdim ve dile getirdim. Bunu buradan da tekrarlıyorum mutlaka böyle bir düzenleme yapmak lazım. Bu salgının ne kadar süreceği belli değil tabi ki, sağlık personelinin de idareli ve doğru kullanmak, çalıştırmak gerekiyor. Sonuçta sağlık çalışanlarını korumamız lazım” dedi.