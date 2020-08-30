Milletvekili Habibe Öçal’ dan 30 Ağustos mesajı!

Milletvekili Habibe ÖÇAL mesajında şu efadelere yer verdi; "Şanlı tarihi nice zaferlerle dolu bu aziz millet, bundan 98 yıl önce 26 Ağustos’ ta başlayıp 30 Ağustos’ ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri ile bir kez daha tarihe geçti.

Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal komutasındaki Türk Ordusu, işgalci güçleri Anadolu’dan kovmak için tüm imkansızlıklara rağmen o dönemin şartlarında en teknolojik silahlarıyla vatanı işgale gelen orduları bertaraf etmiştir.

Bu millet, geçmişinden aldığı güçle, artık yerli ve milli silahları, güçlü ve sağlam ekonomisi, korkusuz ve kararlı, saygın duruşu olan dirayetli lideri ile 1922 yılında başlattığı Milli Mücadele’ sini 2020 yılında da aynı kararlılık ve azimle devam ettirmektedir.

30 Ağustos Zafer Bayramı’ mızın 98. yıldönümünü kutluyor, milletimizin vatansever her bir ferdinin yüreğinde karşılığını bulması, ülkemizin tüm dünyada kabul edilen ve saygın ülke konumuna gelmesi için bu uğurda çalışan, üreten en önemlisi de ülkenin çıkarlarını önceleyen gelmiş geçmiş tüm siyaset devlet büyüklerimizi, şehitlerimizi ve sonradan ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, minnetle ve rahmetle yad ediyorum.

Bağımsızlık mücadelemizin sembol günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."