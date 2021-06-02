Milletvekilli Aycan: "KYK borcu ödemelerinde düzenlemeler yapılmalı"

KYK fiaz borçlarının silinerek, anapara ödemesinin yapılandırılması gerektiğini savunan Aycan, konuşmasında şu fiadelere yer verdi:

"Yükseköğrenim gören gençlere bilindiği gibi devletimiz yükseköğretim kredisi vermektedir. Gençlerin, okul bitince kredi borçlarını geri ödemeleri uygulamanın esasıdır.

Fakat, bu dönemde Covid-19 salgını her şeyi etkilediği gibi mezun gençlerin kredi borçlarını ödemelerini de etkilemiştir. Ayrıca, üzerine faiz de işlemiştir.

Bu nedenle gençlerin yükümlülükleri artmaktadır. Yükseköğretim kredisi kullanan ve kredi borcunu ödemekte güçlük çeken gençler, kredi geri ödemesinde yeni bir düzenleme yapılmasını istemektedirler.

Bu dönemde faiz borçları silinerek, faiz işletilmeden, anapara ödemesinin yeniden yapılanmasını istemektedirler.

Gençlere böyle bir fırsat vermek uygun olacaktır, onların motivasyonunu sağlayacaktır."