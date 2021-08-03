Milli atlet Necati Er, Tokyo'da üç adım uzun atlamada finalde
Tokyo Olimpiyatları'nda üç adım uzun atlamada temsilcimiz Necati Er, finale kalmaya hak kazandı.
GÜNDEM 03.08.2021, 09:42 03.08.2021, 09:53
Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Necati Er, elemelerde B Grubu'nda yarıştı.
2. İYİ DERECESİYLE DOĞRUDAN FİNALDE
Necati, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi.
5 AĞUSTOS'TA FİNAL
Final yarışları, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
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