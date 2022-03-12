Milli Şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı, milletvekili, şair ve mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.
GÜNDEM 12.03.2022, 13:31
Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu ve 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün'ün yanı sıra polisler, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından, Kur'an-ı Kerim okundu.
Fatih Müftüsü Hüseyin Baş tarafından edilen duanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.
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