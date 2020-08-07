MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 7 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, ''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' denildi.