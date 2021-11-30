MSB paylaştı: Ne kar, ne fırtına, ne de boran

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında kar, fırtına ve boranın kahraman levendleri durduramayacağına vurgu yapıldı.

Denizcilerin zorlu hava şartlarında da Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatleri için fedakârca görev yapmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, " Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun" ifadesine yer verildi.