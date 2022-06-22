Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretinde tarafların beklentileri neler?

Erdoğan, Muhammed bin Selman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi görenle karşıladı. İkili görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye geçilecek. Ardından iki lider birlikte akşam yemeği yiyecek.

Muhammed bin Selman'ın Ankara ziyareti, yıllar süren gerilimin ardından Türkiye ve Suudi Arabistan için kritik önemde.

Türk Lirası'nın son aylarda rekor düzeyde değer kaybetmesi, resmi yıllık enflasyonun yüzde 70'in üzerine çıkması gibi ciddi ekonomik sorunlarla boğuşan Türkiye için bu zengin yer altı kaynaklarına sahip Körfez ülkesinden gelecek yatırım, kısa vadeli de olsa olumlu bir etki yaratabilir.

Ukrayna savaşıyla birlikte artan petrol fiyatları sonucu Suudi Arabistan'ın bu yılki kârının 400 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Krallık, bu sebeple dış yatırımlarını da artırmak için fırsatlar kolluyor.