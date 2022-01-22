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MÜSİAD "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi"ni başlattı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'dan yapılan açıklamada MÜSİAD üyesi şirketlerin aktif yatırım faaliyetlerine yer verildi.

GÜNDEM 22.01.2022, 09:55
MÜSİAD "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi"ni başlattı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'dan yapılan açıklamada MÜSİAD üyesi şirketlerin aktif yatırım faaliyetlerine yer verildi. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi adıyla sunulan değerlendirmede Anadolu'daki yatırım faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla 40’tan fazla noktada başlatılan yatırımlara değinildi.2022’de planlanan ve devam eden 15 milyar liranın üzerinde bir yatırımı kapsayan girişim ile bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, bu sayede dolaylı ve doğrudan istihdam ve üretime katkı sağlanması hedefleniyor. Adana, Afyon, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Mersin, Samsun, Karabük, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Tokat, Kırşehir, Kayseri, Konya ve Hatay başta olmak üzere 40’tan fazla noktada gerçekleştirilen yatırımların ihracat odaklı üretim mekanizmasını desteklemesi öngörülüyor. 

"Üretimin 81 ile yayılmasının bölgesel iktisadi gelişmeleri güçlendirecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşme sonrası konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın Türkiye'nin en büyük, yaygın ve güçlü sermaye platformu olarak, yatırım politikalarında öncü bir rol aldığını belirtti. MÜSİAD ve üyelerinin her dönemde gerek bölgesel gerekse ulusal anlamda elini taşın altına koyarak, üretim ve istihdamı destekleyici adımlar attığını hatırlatan Başkan Asmalı, gelecek dönemde de ekonomiyi destekleyen pozitif hareketlerin süreceğini vurguladı. 

“1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerin sayısını en az 30’a çıkarmayı hedefliyoruz”

Genel Başkan Asmalı, üretim, yatırım ve istihdam politikaları kapsamında bölgesel kalkınmanın önemine dikkat çekerken, üretimin 81 ile yayılmasının bölgesel iktisadi gelişmeleri güçlendireceğini belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün MÜSİAD olarak Anadolu'nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güveniyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir elbette ülke ekonomisi için öncü rollerini sürdürüyor. Bununla birlikte diğer 78 ilimiz; 2021 yılında yapmış oldukları yaklaşık 115 milyar dolarlık ihracatla, ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduklarını ispatlamıştır. Söz konusu 78 ilimizin tam 18 tanesi ihracatta 1 milyar dolar barajını geçmiştir. Başlatmış olduğumuz Üretim ve Yatırım Hareketi neticesinde, 1 milyar dolarlık ihracatı aşan illerimizin sayısını en az 30’a çıkarmayı hedefliyoruz."

#Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği #MÜSİAD #Aksu Haber #aksu tv haber
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