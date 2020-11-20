MÜSİAD EXPO 2020 fuarı İstanbul TÜYAP fuar merkezinde açıldı!

70 bin metrekare alana kurulan fuar merkezinde Türkiye’nin tüm sanayi sektörü yer alırken Kahramanmaraşlı yerel firmalarda fuarda Kahramanmaraş’ın adını duyurdu.

GÜNDEM 20.11.2020, 17:35 20.11.2020, 20:38

Türkiye’nin dört bir yanından katılımlar gerçekleşirken yurt dışından da katılım sağlandı.

Fuarın 3. Gününde de katılım yoğun olurken MÜSİAD Fuarda alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı başardı.

Aksu Habere açıklamalarda bulunan Anatomi Sağlık A.Ş Firma Yetkilisi Adil Sarıçam şu ifadelere yer verdi.

Teklifler Net Kurucusu Hacı Şahin Ramazanoğulları Aksu Haber mikrofonlarına MÜSİAD EXPO 2020 fuarını değerlendirerek şunları söyledi.

Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftaslan ise yaptığı açıklamada fuarın firmalara çok büyük katkı sağladığını söyledi.

#Müsiad EXPO 2020 #Müsiad EXPO 2020 fuarı İstanbul #Müsiad EXPO 2020 fuarı İstanbul TÜYAP fuar #Kahramanmaraş #Aksu Tv #aksu tv haber
Yorumlar (0)
hafif yağmur
Namaz Vakti 20 Kasım 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 12:23
İkindi 15:03
Akşam 17:25
Yatsı 18:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 17
2. Fenerbahçe 8 17
3. Galatasaray 8 16
4. Başakşehir 8 13
5. Karagümrük 8 12
6. Kasımpaşa 8 12
7. Rizespor 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Malatyaspor 8 11
10. Hatayspor 6 11
11. Beşiktaş 7 10
12. Konyaspor 7 9
13. Antalyaspor 8 9
14. Göztepe 7 8
15. Sivasspor 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 7 5
20. Denizlispor 7 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 8 18
2. İstanbulspor 8 17
3. Altınordu 9 17
4. Samsunspor 9 16
5. Adana Demirspor 8 15
6. Ankara Keçiörengücü 9 15
7. Giresunspor 8 14
8. Akhisar Bld.Spor 9 13
9. Balıkesirspor 9 13
10. Adanaspor 8 12
11. Bursaspor 9 11
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 9 5
16. Ankaraspor 8 5
17. Boluspor 9 4
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Leicester City 8 18
2. Tottenham 8 17
3. Liverpool 8 17
4. Southampton 8 16
5. Chelsea 8 15
6. Aston Villa 7 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 7 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 8 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 8 6
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 9 18
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 8 16
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Real Betis 9 12
8. Barcelona 7 11
9. Valencia 9 11
10. Getafe 8 11
11. Elche 7 11
12. Sevilla 7 10
13. Osasuna 8 10
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 7
18. Levante 8 6
19. Real Valladolid 9 6
20. Huesca 9 6