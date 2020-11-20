MÜSİAD EXPO 2020 fuarı İstanbul TÜYAP fuar merkezinde açıldı!

Türkiye’nin dört bir yanından katılımlar gerçekleşirken yurt dışından da katılım sağlandı.

Fuarın 3. Gününde de katılım yoğun olurken MÜSİAD Fuarda alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı başardı.

Aksu Habere açıklamalarda bulunan Anatomi Sağlık A.Ş Firma Yetkilisi Adil Sarıçam şu ifadelere yer verdi.

Teklifler Net Kurucusu Hacı Şahin Ramazanoğulları Aksu Haber mikrofonlarına MÜSİAD EXPO 2020 fuarını değerlendirerek şunları söyledi.

Haşiroğlu Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftaslan ise yaptığı açıklamada fuarın firmalara çok büyük katkı sağladığını söyledi.