MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan Aksu Haber’e özel açıklamalar

Açılışa MÜSİAD Şube Başkanları katılırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’da katılım sağladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile birlikte fuar alanını gezen MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Türkiye’nin yerli ve milli arabası TOGG’u da ziyaret etti.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan yaptığı açıklamada şunları söyledi.