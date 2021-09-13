Ömer Çelik: Kabil Büyükelçiliği hizmet vermeyi sürdürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK gündemine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Sadece bu yıl içerisinde ülkemizde 130 terör eylemini güvenlik güçlerimiz engellemiştir. Engellenen 126 eylem terör örgütü PKK'nın, 3 eylem girişimi DEAŞ'ın, 1 eylem ise aşırı bir sol örgütün girişimiydi.

Yüz yüze eğitim

Okullar açıldı, pandemi döneminde MEB ve Sağlık Bakanlığımızın çerçevesinde okulları açma ve yeni dönemi sürdürme faaliyetlerini yönetiyorlar. Öğretmenlerimizin rolü okullarımızda çok büyük. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Ücretsiz ders kitabının neticlerini gördük. Eğitim alanına bundan sonrasına daha güçlü bir şekilde yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Mısır ile ilişkilerde normalleşme

2. toplantının Ankara'da yapılması ilişkilerin 1 adım daha ileri gidildiğini gösteriyor. THY, Afrika'da en fazla uçuşu Kahire'ye gerçekleştiriyor. Mısır ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler de konuşmamız gereken konular arasında. Kardeş Mısır halkına selamlarımızı gönderiyoruz.

Afganistan'da son durum

Taliban ülkede kontrolü ele aldı. Afganistan'daki yabancı askerlin tamamı 31 Ağustos'ta ayrıldı. Bizim askerlerimiz 20 yıl boyunca şanla, şerefle görevini tamamlamış oldu. Büyükelçiliğimiz hizmet vermeye devam edecek. Dünya ile bağlantıyı sağlayan bir faaliyet yürütüyoruz. Kadın hakları başta olmak üzere Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Geçici bir hükümet kuruldu, yeterince kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz. Kadın hakları konusunda geçmişte yaşanan acı ve sıkıntıların bir daha olmamasını temenni ediyoruz. Geçici hükümet ile uluslararası toplum temkinli yaklaşıyor. Türkiye hem kendi hassasiyetlerini takip ediyor hem de uluslararası toplumda ortak adımlar atıyor.

Türkiye'yi illegal yapılarla ilişkili göstermek isteyenlerin en çok sesinin çıktığı yerlerden bir tanesi Fransa'ydı. Ama şimdi gördük ki, bizzat Fransız istihbarat örgütlerinin bilgisi dahilinde DEAŞ ile bağlantılı bir takım kurumlar ortaya çıkıyor.