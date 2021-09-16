Pençe'de 1 haftalık rapor: 28 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyinde terör örgtüne MİT ve TSK nokta operasyonları düzenliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesine operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlık tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini ifade etti. "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor" mesajını paylaştı.

Başarıyla devam operasyonlar neticesin son 1 haftada Irak'ın kuzeyi Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek bölgelerinde 28 terörist Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.

9 Eylül'de tespit edilen 3 PKK’lı terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam eden TSK, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristi daha 10 Eylül'de etkisiz hale getirdi.

Teröristlerin inlerini yıkmaya devam eden Mehmetçik Irak'ın kuzeyine düzenlenen farklı operasyonlarla 11 teröristi etkisiz hale getirdi.

"Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz" mesajıyla terör opersayonunu duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 13 Eylül'de 2 teröristi daha Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

ATAK helikopteri ve ateş destek vasıtalarıyla dün 4 PKK'lı terörist daha Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.