Sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi!

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olan sağanak yağış Düzce ve Sakarya’da hayatı olumsuz etkiledi.

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu mahsur kalan 21 kişi kurtarılarak hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Sağanak nedeniyle Kıran Deresi'nin taşması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, iş makineleri yardımıyla köylere ulaşmak için alternatif yol açmak için çalışma başlattı.

Köylerde bulunan ve evlerini su basan bazı vatandaşların evlerinin üst katına çıkarak yetkililere haber verdiği öğrenildi.

Çilimli ilçesine bağlı Mısırlı ve Kırkharman köylerinde de etkili olan sağanak nedeniyle dere taşması ihtimaline karşı vatandaşlar güvenli bölgelere gitti.

Düzce Valiliği tarafında oluşturulan kriz masasına gelen ihbarların değerlendirildiği öğrenildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yol, tarım arazileri ve evleri su bastı.

Sağanak nedeniyle 3 gün önce derelerin taşması nedeniyle sel oluşan Demiraçma ve Alandere mahallelerinde, sağanağın etkisini sürdürmesi, yeniden derelerin taşmasına neden oldu.

Bazı tarım arazileri su altında kaldı, yollarda su birikintileri oluştu ve bazı evleri de su bastı.

Büyükşehir ve Kocaali belediyeleri ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su baskını olan yerlerde çalışma başlattı.

Ekipler risk taşıyan bölgelere kamyonlarla kaya parçaları döktü.