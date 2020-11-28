Şehit polis, törenle son yolculuğuna uğurlandı!

Mersin'de trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi.

GÜNDEM 28.11.2020, 16:09
Şehit polis, törenle son yolculuğuna uğurlandı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, çevik kuvvet midibüsünün şarampole devrildiği kazada şehit olan polis Ömer Faruk Tekağaç için tören düzenlendi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere Anamur ilçesine gönderildi.

Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsüne hükümlü bırakan polis ekibinin midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıkmış, kazada 5 polis yaralanmıştı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan polislerden Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

#şehit olan polis Ömer Faruk Tekağaç #Mersin
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