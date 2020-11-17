Şehitlerimizi uğurladık!

Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, Şehit Topuksuz ‘un Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konulan Topuksuz ‘un naaşı memleketi Osmaniye'ye uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un naaşının memleketine getirilmesi ardından Osmaniye’de cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Topuksuz’un naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN BURHAN SÖNMEZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şırnak’tan gelen acı haberin ardından Şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez için Kalem Kırdı Camisinde cenaze töreni düzenlendi.