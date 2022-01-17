Seyahatlerde PCR testi şartı!

İçişleri bakanlığından 81 il valiliğine yeni pcr testi genelgesi gönderildi

Genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde negatif PCR testi istenilmesine devam edilecek.

Uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.



Bu kriterlere uymayan kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak.