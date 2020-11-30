Sızma girişimindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 30.11.2020, 09:56
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede teröristlerin sızma girişimi bir kez daha önlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
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