Stokçuluğa ilişkin kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Komisyon Başkanı Altunyaldız, stokçuluk, LPG rafinericileri ve limanların işletilmesine ilişkin düzenlemeler öngeren teklifle, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, dış ticaretteki rekabetçi gücünü geliştirecek, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı hızlandıracak yatırımların genişletilmesinin amaçlandığını söyledi.

Teklifte imzası bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da teklifin detayları hakkında komisyona bilgi verdi.

Çolakoğlu, teklifle; üretime verilen önemi ve desteği gösterdiklerini vurgulayarak, birçok sanayi alanında yerli üretime destek verildiğini aktardı.

TEKLİF, KOMİSYON'DA KABUL EDİLDİ

Stokçuluğa ağır yaptırım getiren düzenlemeleri de içeren yasa teklifi TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi.