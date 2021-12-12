banner86

banner85

Stokçuluk e-ticaret sektörünü de altüst etmiş! Kirli oyun deşifre oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluğun e-ticaret sektörüne de sıçradığı ortaya çıktı. Sitelerde yer alan mağazalar önce ürünü vatandaşa satıyor, ödemeyi garantiledikten sonra "stokta yok" diyor. Ürünün fiyatı artarsa siparişi iptal ediyor.

GÜNDEM 12.12.2021, 10:02 12.12.2021, 10:05
Stokçuluk e-ticaret sektörünü de altüst etmiş! Kirli oyun deşifre oldu

Hükümet stokçuluk yaparak fiyatların artmasına neden olan üreticileri sürekli uyarırken yeni stokçuluk yöntemleri de bir bir tespit edilmeye devam ediliyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Son dönemde e-ticaret platformlarında mağazası bulunan bazı satıcıların stoklar üzerinde oyun oynadığını tespit ettik. Bunlar önce stokta bulunan ürünlerini vatandaşa satarak, ödemesini garanti altına alıyor. Bilindiği üzere ürün teslim edilmeden e-ticaret platformları ürünün ücretini mağazalara geçmiyor. Ancak bu satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine söz konusu ürün için 'stoğumuzda yok' diyerek, birkaç gün tüketiciyi oyalıyorlar. Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyor. Bu şekilde stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermiyoruz" diye konuştu.

E-ticaret platformlarında stok açtıktan sonra "stok yok" bahanesiyle satışı iptal eden mağazaların vatandaş tarafından da kendilerine bildirilmesini isteyen Çevikoğlu, "Tüketicinin tek kuruşunun bile hesabını soracağız" dedi. Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe bugüne kadar fahiş fiyatlar ve sahte indirimlere karşı büyük bir mücadele yürüttüklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Kovid-19 salgını sonrası e-ticarette satış yapan firma sayısı 320 binlere ulaştı. Biz sektör olarak kötü satıcıları tespit etmek amacıyla yazılım geliştirdik. Fiyat-indirim kıyaslamaları yaparak sahte indirimleri tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz firmaları önce uyarıyoruz, aynı yöntemi devam ettirirlerse platformumuzdan çıkıp, gerekli mercilere şikâyet ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız" açıklamasının ardından Ak Parti harekete geçti. Jet hızıyla hazırlanan kanun teklifi ile stokçuluk yapanlara 2 milyon TL para cezası verilebilecek. 6585 Sayılı Perakende Yasası'nda konuyla ilgili düzenleme yer alacak.

Sabah gazetesinin haberine göre Çevikoğlu, geçen yıl ilk kez PttAVM.com üzerinden "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" sloganıyla indirim kampanyası başlattıklarını, markalara, "Stoklarınızı birlikte bitirelim" anlayışıyla satışlarını artırma imkânı sağladıklarını ifade etti. Çevikoğlu, "Bu yıl da aynı şekilde 26 Aralık Pazar gününden yeni yılın ilk ışıklarına kadar indirimlerle üreticilerin stoklarını eritmelerine yardımcı olacağız. PttAVM.com olarak tedarikçilere kargo ve reklam ile ücretsiz ürün tanıtımı gibi çeşitli ayrıcalıklar sunacağız. Ayrıca elektronikten ev ürünlerine, mutfak gereçlerinden moda ürünlerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünü vatandaşlarımıza gerçek indirimlerle ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #eTicaret
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 12 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 16 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Antalyaspor 16 21
11. Adana Demirspor 15 20
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 15 19
14. Kayserispor 15 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Ümraniye 15 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. İstanbulspor 15 23
7. Kocaelispor 15 23
8. Gençlerbirliği 15 23
9. Samsunspor 14 22
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 15 27
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 16 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Leicester City 15 19
12. Aston Villa 16 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 15 23
9. Espanyol 17 23
10. Athletic Bilbao 17 21
11. Osasuna 16 21
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8