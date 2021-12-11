TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ataç, haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca'", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ataç:” Gerçekten fotoğraf önemli bir kayıt. Bu yıl yaşadığımız olayları bir süre sonra unutabiliyoruz. O ilk canlılığı kalmıyor, onun için bütün emeği geçenleri kutluyorum.” İfadelerini kullandı.