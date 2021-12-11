TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Çeşitli programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
GÜNDEM 11.12.2021, 15:12 11.12.2021, 18:47
Ataç, haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca'", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Ataç:” Gerçekten fotoğraf önemli bir kayıt. Bu yıl yaşadığımız olayları bir süre sonra unutabiliyoruz. O ilk canlılığı kalmıyor, onun için bütün emeği geçenleri kutluyorum.” İfadelerini kullandı.
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