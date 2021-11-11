Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü

Suriye'de PKK işgali altındaki Kamışlı'da bir araçta meydana gelen patlamada bir dönem teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan örgütsel eğitim alan Yusuf Gulo öldü. Yusuf Gulo ve ailesinin, Suriye'deki PKK yapılanmasını ilk kuran isimler olduğu belirtildi. Terörist Gulo ve yakınlarının için bulunduğu aracın Türkiye'ye ait SİHA'lar tarafından vurulduğu iddia edildi.

GÜNDEM 11.11.2021, 10:00
Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü

Suriye'de terör örgütü Pkk'nın işgali altında bulunan Kamışlı'daki patlamada, örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan'la yakın ilişkisi bulunan Yusuf Gulo ile birlikte 3 kişi öldü.

Patlama önceki gün Kamışlı'nın Hilaliye Mahallesinde bir araçta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti. PKK'ya bağlı yayın organları araçta ölenlerin, Yusuf Gulo ile yakınları olan Mazlum ve Mahmut Gulo olduğunu belirtti.

İddiaya göre Gulo ve yakınlarının içinde bulunduğu araç Türkiye'ye ait SİHA'lar tarafından vuruldu. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni Şafak'ta haber de yer alan diğer bir detay bilgiye göre; Gulo ailesi Suriye'de terör örgütü PKK'ya destek veren ilk ailelerden. Yusuf Gulo, Suriye'de saklandığı dönemde bizzat Abdullah Öcalan'dan örgütsel eğitim almış.

Benzer bir haber yapan Türkiye gazetesi ise, PKK yayın organlarının "sivil vatandaş" dediği terörist Gulo'nun, 1983 yılında örgütün Suriye yapılanmasını ilk kuran isim olduğunu yazdı.

Türkiye gazetesinin aynı haberine göre; PKK'ya 1980'lerin başında katılan Yusuf Gulo, 2011 sonrası Afrin, Kamışlı gibi bölgelerde terör kantonlarının kurulmasında etkin rol üstlendi. Tüm işgal alanlarında terör kamplarının kurulmasını sağladı. PKK'nın terör yöntemleri ile ele geçirdiği Türkmen ve Arap köylerinde on binlerce dönüm toprak ve sanayi kuruluşuna el koyan Yusuf Gulo, bu yağma faaliyetlerinden elde ettiği paraların bir kısmını örgüte gönderirken önemli bir bölümünü zimmetine geçirdi. Menbiç, Kamışlı, Dırbesiye, Rakka, Deyr el-Zor ve Haseke'de yürütülen her ticari faaliyetten örgüt adına haraç alan çetenin başında yine aynı isim var. Bu çete aynı bölgelerde yapılan tüm zirai faaliyetlerden de PKK adına yüzde 20 oranında emniyet payı adı altında zorla para topluyor.

#Teröristbaşı Öcalan #SURIYE
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 11 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6