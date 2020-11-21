Ticaret Bakanlığından ‘kart aidatı dolandırıcılığına’ karşı uyarı

Bakanlık, kredi kartı dolandırıcılarının, özellikle son dönemde sosyal medya aracılığıyla kamu kurum ve kuruluşlarının isim ve logolarını kullanarak bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Ticaret Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada "Geçirdiğimiz pandemi dönemine istinaden bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın" şeklinde paylaşımların yapıldığının belirlendiği ifade edildi.

Bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının isim ya da logoları kullanılarak kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi ve vatandaşların bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, kart aidatlarına ilişkin uygulamalarda kartın çıkarıldığı kuruluşa başvurulması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi durumunda ilgili kanun kapsamında 10 bin 390 liranın altında olan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de Tüketici Mahkemelerine başvurulabilir" ifadesi kullanıldı.