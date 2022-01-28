Traktör şarampole devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti.

Ertuğrul Katı idaresindeki traktör, Hacıveliler Mahallesi'nde belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibi, traktörde bulunan sürücünün eşi Meliha Katı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertuğrul Katı da kurtarılamadı.