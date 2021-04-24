TSK, Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattı

Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri karadan ve havadan vuruluyor.

GÜNDEM 24.04.2021, 16:35 24.04.2021, 17:31

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgesine yönelik geniş çaplı yeni bir harekat başlattı.

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Ankara’daki Harekat Merkezi'nden yönetiyor.

Önceden tespit edilen terör yuvalarındaki hedefler Malatya ve Diyarbakır'dan kalkan F-16'larla vuruldu.

Atak helikopterleri ve SİHA'lar teröristlerin bulunduğu bölgeleri ateş altına aldı. Harekatın yoğunlaştığı yer ise Metina bölgesi oldu.

Milli Savunma Bakanlığı da operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, KUZEY IRAK’TA!" denildi.

#tsk
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