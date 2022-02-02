TSK, PKK terör örgütüne hava harekatı düzenledi! Çok sayıda terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütüne yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Askeri savaş uçakları Irak'ta Mahmur Kampı, Sincar bölgesi ile Suriye'de Haseke'nin Derik kasabasını hedef aldı.

BAKANLIK'TAN OPERASYON AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''PKK/KCK/ YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyonda eş zamanlı olarak Mahmur'daki PKK hedefleri 7 kez vuruldu. Sincar'da Bab Şilo, Çil Miran ve Bare'de bulunan PKK unsurlarına karşı 10'dan fazla hava harekâtı düzenlendi. Kuzey Suriye Derik'te de PKK hedefleri vuruldu.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

IKBY anti-terör birimi, Türk savaş uçaklarının Karaçok Dağı'nda PKK'ye ait 6 noktayı, Sihêla'da 2, Şengal'de de 2 noktayı vurduğunu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu açıkladı.