Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşı randevuları tanımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,

"Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.

Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen’de Onikişubat ilçesindeki eğitim camiasının aşılama sürecini Aksu Haber’e anlattı.