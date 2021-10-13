Turizmin en kötü yılında Türkiye dünyada beşincisi oldu
Pandeminin yaralarını hızlı saran turizm sektöründe son günlerde rekorlar kırılıyor. Türkiye'de hem içeriden hem de dışarıdan trafik öyle yoğunlaştı ki havalimanları da oteller doluluk rekorları kırıyor.
GÜNDEM 13.10.2021, 15:19 13.10.2021, 15:27
Salgının yaralarını hızlıca saran turizm sektöründe son zamanlarda rekor üstüne rekor kırılıyor.
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), koronavirüs salgını nedeniyle 'en kötü yıl' olarak tarihe geçen 2020'nin verilerini açıkladı. Türkiye 15,9 milyon turist sayısıyla 5'inci, 10,2 milyar dolar gelir ile de 11'inci sırada yer aldı. Turizmin Türkiye ihracatına katkısı ise yüzde 7 oldu.
Kahramanmaraş’ta ise zaman zaman otellerde yer bulmak bile güçleşiyor. Kış aylarının da gelmesiyle artık kış ve doğa turizmi de ön plana çıkmaya başladı.
Bununla birlikte vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği bu günlerde turizm sektörü endişelenmeye başladı.
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