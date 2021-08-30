Türkiye'de korona salgınında son durum!

Açıklanan 24 saatlik verilere göre 286 bin 425 COVID-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 396 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93 milyon 4 bin 856'ya yükseldi. COVID-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 294 bin 482 aşı uygulandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 17 bin 332. 'Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.' demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" dedi.