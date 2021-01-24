Uğur Mumcu'nun ölümünün 28. yılı
Türkiye basın tarihinin önde gelen isimlerinden biri olan Uğur Mumcu 28 yıl önce bugün hain bir suikaste kurban gitti.
GÜNDEM 24.01.2021, 15:27 24.01.2021, 15:41
Bir hasta ziyareti için çıktığı evinin önündeki otomobiline konan bombayla 24 Ocak 1993 sabahı öldürülen uğur Mumcu cinayetin arkasında hangi güçlerin bulunduğu bugüne kadar aydınlatılamadı.
Mumcu vefatının 28. Yıl dönümünde anma programı düzenlendi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da katıldı.
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