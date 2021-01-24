Uğur Mumcu'nun ölümünün 28. yılı

Bir hasta ziyareti için çıktığı evinin önündeki otomobiline konan bombayla 24 Ocak 1993 sabahı öldürülen uğur Mumcu cinayetin arkasında hangi güçlerin bulunduğu bugüne kadar aydınlatılamadı.

Mumcu vefatının 28. Yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da katıldı.