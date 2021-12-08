Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi'den önemli açıklamalar
Dünyada yaşanan son gelişmeleri devlet büyüklerinin yaptığı konuşmaları kendine has yorumuyla, Youtube kanalında takipçileriyle paylaşan Abdullah çiftçi 2022 yılında piyasalar baştan olmak üzere birçok konuyu takipçileriyle paylaştı.
GÜNDEM 08.12.2021, 15:40 08.12.2021, 17:31
Abdullah Çiftçi, üniversite okuyan ve okuyacak olan öğrencilere de girişimcilik yönünüzü geliştirin diyerek gençlere uyarılarda bulundu.
Çiftçi, 2022 yılında gıda sektöründe sıkıntıların olacağını ifade ederek. Gıda olarak ürettiklerimizi satmayalım dışardan da hızlıca ithal etmeye başlamalıyız diyerek uyardı.
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