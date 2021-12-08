Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi'den önemli açıklamalar

Abdullah Çiftçi, üniversite okuyan ve okuyacak olan öğrencilere de girişimcilik yönünüzü geliştirin diyerek gençlere uyarılarda bulundu.



Çiftçi, 2022 yılında gıda sektöründe sıkıntıların olacağını ifade ederek. Gıda olarak ürettiklerimizi satmayalım dışardan da hızlıca ithal etmeye başlamalıyız diyerek uyardı.



