Vali Yerlikaya'dan Ayasofya açıklaması! Yollar 20'de kapanacak
İstanbul Valisi Yerlikaya, "(Ayasofya Camisi) Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." dedi.
GÜNDEM 23.07.2020, 10:30 23.07.2020, 10:42
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İstanbul Valisi Yerlikaya, "(Ayasofya Camisi) Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." dedi.
Yerlikaya, "Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi." diye konuştu.
"Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak"
Vali Yerlikaya, "Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak." ifadelerini kullandı.
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