Yangına müdahale ederken kalp krizi geçirdi

Orhangazi ilçesi Dutluca Mahallesi’ndeki iki katlı binada yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında, itfaiye eri Cengiz Topel Figen fenalaşarak yere yığıldı.

Figen’e ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Kalp masajı yapılan Figen için sağlık ekipleri çağrıldı.

30 yıldır görev yapıyordu

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 112 Acil Servis ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 30 yıllık itfaiye eri Cengiz Topel Figen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cengiz Topel Figen’in ölüm haberini alan ailesi ve mesai arkadaşları hastaneye geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.