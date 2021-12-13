Yılbaşının simgelerinden kokina çiçeği tezgahlarda

Yılbaşının simgelerinden, sadece aralık aylarında satışa sunulan ve "yılbaşı çiçeği" olarak da bilinen kokina, kırmızı tomurcuklu görüntüsüyle tezgâhlardaki yerini aldı.

Yılda sadece 1 ay boyunca satılan ve 2-3 ay boyunca hiç bozulmadan durabilen kokina, yılbaşının da yaklaşmasıyla rağbet görmeye başladı.

Yeşil yapraklar arasına silcan adlı kırmızı bitkinin iplerle bağlanmasıyla hazırlanan Kokina’nın şans getirdiğine inanılıyor.

Demet halinde satışa sunulan kokinanın tanesi 8 ila 10 lira arasında değişkenlik gösteriyor.