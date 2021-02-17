Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa’da yolcu otobüsünün buğday yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 30 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun 75’inci kilometresindeki Birecik ilçesine bağlı Günışığı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mehmet Cevat K.’nin kullandığı 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Yunus A.’nın kullandığı 73 EA 424 çekici plakalı buğday yüklü tıra arkadan çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, inceleme yaptı. Cesetler olay yerine giden savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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