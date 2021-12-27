Zehir taciri 7 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

20-26 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 146 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız 3 tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 149 bin 375 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 139'u serbest bırakıldı.