Yaz mevsiminin etkisini en derinden hisseden şehirlerin başında gelen Şanlıurfa’da, Afrika sıcaklarının da dalga dalga gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı kritik eşik olan 45 dereceye dayandı. Kentte sıcağın etkisiyle günlük yaşam resmen durma noktasına gelirken, Şanlıurfa adeta sessizliğe gömüldü.

Günün en dik ve tehlikeli saatlerinde güneş ışınlarına maruz kalmak istemeyen Urfalılar evlerine kapanınca, şehrin en işlek cadde, sokak ve meydanları tamamen boş kaldı.

Duraklardaki "Soğuk Buhar" Can Simidi Oldu

Tarihi ve turistik kentte dışarı çıkmak zorunda kalan ya da işe gitmeye çalışan vatandaşlar ise serinlemek için yaratıcı çözümlere sığındı. Park ve yeşil alanlardaki ağaç gölgeleri dolup taşarken, çeşmelerde yüzünü yıkayıp su içerek serinlemeye çalışanların sayısı dikkat çekti.

En yoğun kalabalığın yaşandığı toplu taşıma duraklarında ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen soğuk buharlı su püskürtme sistemleri vatandaşların adeta can simidi oldu. Otobüs bekleyen yolcular, havayı birkaç derece de olsa kıran bu sistemin önünden ayrılmadı.

"Burada Hava Sıcaklığından Dolayı Yaşamak Çok Zormuş"

Kenti kültürel bir gezi amacıyla ziyaret etmek için Karadeniz bölgesinden, Bolu'dan Şanlıurfa'ya gelen Murat Yörük, karşılaştığı bunaltıcı hava karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İki şehir arasındaki uçurumu anlatan Yörük, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu'dan burayı gezmeye geldim ama burası gerçekten hayli sıcakmış. Bolu ile Şanlıurfa'nın arasında neredeyse 20 dereceye yakın net bir sıcaklık farkı var. Gerçekten bu coğrafyada, bu hava sıcaklığında günlük hayatı sürdürmek ve yaşamak çok zormuş. Saygı duymamak elde değil."

"Zorunlu Olmadıkça Gündüz Dışarı Çıkmıyoruz"

Yaz aylarının getirdiği bu kavurucu tempoya alışkın olsalar da bu yılki sıcaklığın çok daha bunaltıcı olduğunu ifade eden yerel halktan Ömer Keskinbıçak ise, "Biz artık tecrübeliyiz. Yaz aylarında çok büyük bir mecburiyetimiz ya da acil bir işimiz yoksa, güneşin en tepede olduğu gündüz saatlerinde asla dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Kronik rahatsızlığı olanlar için bu hava gerçekten ölümcül olabilir" diyerek vatandaşları uyardı.

Uzmanlar, bölge genelinde sıcaklıkların bir süre daha bu seviyelerde seyredeceğini belirterek, özellikle yaşlı, çocuk ve kalp hastalarının 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında bulunmaması gerektiğinin altını çiziyor.