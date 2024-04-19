Kahramanmaraş'ta baharın gelmesiyle birlikte özellikle evlerde hanımları bahar temizliği telaşı sarmış durumda.

Hanımların temizlik sürecinde en fazla zorluk yaşadıkları konulardan biri de bütün kış boyunca halılarda biriken toz ve kirlerden kurtulma endişesi.

Evde yıkanan halılar hem maliyetli hem de zahmetli olduğu için insanlar genellikle bu dönemde halılarını profesyonel halı yıkama firmalarına teslim ederler. Bu durum da halı yıkama işletmelerinde talebin artmasına ve dolayısıyla yoğunluğun oluşmasına neden olabilir. Bu yoğunluk, işletmelerin daha fazla personel ve kaynak ayırarak taleplere yetişmeye çalışmalarına sebep olabilir.

Peki halı firmalarına teslim ettiğiniz halılarınız hangi aşamalardan geçiyor, sizler için araştırdık.