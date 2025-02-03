HATAY (AA) - Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programları kapsamında okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime 1 gün ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları kapsamında il içi ve il dışından yoğun katılım beklenmesi dolayısıyla yoğunluğun oluşabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıldönümü münasebetiyle yapılacak anma etkinliğine il içi ve il dışı katılımın yoğun olması sebebiyle 6 Şubat 2025 perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca anma programına katılacak ve kabristan ziyaretinde bulunacak kamu personelleri, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde asgari personel bulundurmak kaydıyla 1 gün idari izinli sayılacaktır."

