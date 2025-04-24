HATAY (AA) - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çiftçilere, pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu ile zeytin hasat makinesi dağıtıldı.

Kırıkhan ilçesindeki Toprak Mahsülleri Ofisi'nde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, programdaki konuşmasında, depremler nedeniyle kentteki tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Zorlukların devlet desteğiyle aşıldığını dile getiren Masatlı, "Depremde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımızı, arılarımızı, fidelerimizi, kısaca ürünlerimizi kaybettik. Bu süreçte devletimiz bunların hemen hemen birebir aynısını, daha iyisini ve çeşitlisini üretici vatandaşlarımıza verdi. Neredeyse 2 milyar liradan fazla bu şekilde bizlerin ödemesi oldu." dedi.

Masatlı, verimli arazileri en iyi şekilde değerlendirip üretime kazandırmak için çiftçilerin desteklendiğini anlattı.

Çiftçilere dağıtılacak ürünlerin maliyetinin 35 milyon liradan fazla olduğunu belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Son günlerde tarihin en büyük don olayını yaşadık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ve tüm yetkilileri sahada gerekli bilgileri aldı, tespitler yapıldı. İnşallah donla ilgili de devletimiz her zaman olduğu gibi elinden geldiği kadar vatandaşlarımıza, çiftçilerimize, üreticilerimize katkı sağlayacaktır."

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ise çalışmanın üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

Törende, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 5 bin 662 çiftçi için temin edilen 153 bin kilogram pamuk, 100 bin kilogram soya ve 400 torba ayçiçeği tohumu dağıtıldı, 62 üreticiye de zeytin hasat makinesi verildi.